Шовковский стал тренером сборной Украины

Бывший вратарьвошел в штаб национальной команды, подписав двухлетний контракт, передает Tribuna.

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43-летний экс-голкипер сообщил, что получил приглашение поработать с Андреем Шевченко после того, как сборную ради работы в «Спартаке» покинул Рауль Рианчо.

«Мы начинаем новый турнир, в котором хотим достичь максимальных результатов. Надеюсь, смогу помочь футболистам своим опытом. Есть контракт на весь отборочный цикл. В связи с этим некорректный вопрос о сроке моего контракта. Сложных переговоров не было, но после ухода Рауля Рианчо мне поступило предложение войти в тренерский штаб национальной сборной. Нельзя сказать, что меня нужно было уговаривать, но я взял время на размышление. Нам комфортно работать вместе с Шевченко», — заявил экс-футболист.

Сборная Украины завтра, 6 сентября, проведет первый матч в Лиге наций. Ее соперником станет Чехия. Также в группе с командой Шевченко выступает Словакия. 0