Роналдо — новый президент «Вальядолида»

Бывший футболист сборной Бразилииприобрел «Вальядолид» и занял пост президента клуба, информирует пресс-служба «бело-фиолетовых».

«Рассчитываю на то, что "Вальядолид" сможет закрепиться в Примере и продолжит прогрессировать.

Если все мы объединимся в единую команду, нас будет очень трудно победить», — заявил Роналдо на своей официальной презентации.

Ранее стало известно, что за «Вальядолид» бразилец заплатит 30 миллионов евро и поможет клубу рассчитаться с долгами.

Предыдущий президент «Вальядолида» Карлос Суарес останется в клубе и займет должность генерального директора.

«Вальядолид» по итогам прошлого сезона испанской Сегунды обеспечил себе участие в Примере. В настоящий момент, после трех туров чемпионата, команда занимает 16-е место в турнирной таблице с двумя очками в активе. 0