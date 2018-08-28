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    Бывший форвард сборной Бразилии купит «Вальядолид»

    Вальядолид Примера Футбол Испании Латинская Америка Календарь Примеры
    Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо близок к покупке «Вальядолида», за который он заплатит около 30 миллионов евро, сообщает Cadena Ser.

    Роналдо
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    Сделка должна быть завершена в течение двух-трех недель. Роналдо станет главным акционером и президентом клуба.

    За счет полученных денег «Вальядолид» сможет погасить долги, составляющие около 25 миллионов евро.

    Нынешний президент клуба Карлос Суарес с приходом Роналдо перейдет на должность генерального директора и продолжит вести дела «Вальядолида».

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