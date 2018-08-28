Бывший форвард сборной Бразилии купит «Вальядолид»

Бывший форвард сборной Бразилииблизок к покупке «Вальядолида», за который он заплатит около 30 миллионов евро, сообщает Cadena Ser.

Сделка должна быть завершена в течение двух-трех недель. Роналдо станет главным акционером и президентом клуба.

За счет полученных денег «Вальядолид» сможет погасить долги, составляющие около 25 миллионов евро.

Нынешний президент клуба Карлос Суарес с приходом Роналдо перейдет на должность генерального директора и продолжит вести дела «Вальядолида».

У Суареса есть и другие предложения из Китая и Латинской Америки о покупке клуба, в том числе более выгодные, но он считает, что именно бразилец станет идеальным президентом. 0