«МЮ» обыграл «Бернли», «Тоттенхэм» уступил «Уотфорду»

«Манчестер Юнайтед»
одержал победу над «Бернли»
в выездном матче четвертого тура английской Премьер-лиги.
Ромелу Лукаку и Джесси Лингард
skysports.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Красные дьяволы» вышли вперед на 27-й минуте, когда с передачи Алексиса Санчеса отличился Ромелу Лукаку.
За минуту до конца первого тайма Лукаку оформил дубль.
На 69-й минуте счет мог стать разгромным, но Поль Погба не сумел реализовать пенальти.
Еще спустя две минуты прямую красную карточку получил Маркус Рашфорд, поэтому команда Жозе Моуринью доигрывала встречу в меньшинстве.
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место (6 очков), а «Бернли» — 19-е (1 очко).
Чемпионат Англии. 4-й тур
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 — 27 Лукаку, 0:2 — 44 Лукаку«Бернли»: Харт, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Леннон, Вествуд, Корк, Хендрик (Воукс, 58), Макнил (Барнс, 80), Вуд (Выдра, 84)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Валенсия, Линделеф, Погба (Байи, 90), Матич, Лингард (Эррера, 76), Феллайни, Санчес (Рэшфорд, 61), ЛукакуПредупреждения: Санчес (18), Макнил (52), Бардсли (71), Лукаку (74), Шоу (74)Удаление: Рэшфорд (71)
В параллельном матче «Уотфорд» у себя дома нанес поражение «Тоттенхэму» — 2:1.
«Шпоры» вышли вперед на 53-й минуте, когда Абдулайе Дукуре отметился автоголом.
«Шершни» ответили голами Троя Дини и Крэйга Кэткарта на 69-й и 76-й минутах.
«Уотфорд» в турнирной таблице занимает третье место (12 очков), а «Тоттенхэм» — пятое 9 очков).
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Чемпионат Англии. 4-й тур
«Уотфорд» — «Тоттенхэм» — 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 — 53, автогол Дукуре, 1:1 — 69 Дини, 2:1 — 76 Кэткарт«Уотфорд»: Фостер, Кэткарт, Холебас, Янмат, Кабаселе, Хьюз (Чалоба, 86), Капу, Дукуре, Перейра (Мариаппа, 90), Дини, Грэй (Саксесс, 70)«Тоттенхэм»: Ворм, Алдервейрелд (Льоренте, 81), Санчес, Дэвис (Роуз, 89), Вертонген, Лукас Моура, Эриксен, Алли, Дембеле (Уинкс, 86), Триппьер, КейнПредупреждения: Капу (52), Дембеле (68), Саксесс (90)