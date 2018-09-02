«МЮ» обыграл «Бернли», «Тоттенхэм» уступил «Уотфорду»

одержал победу надв выездном матче четвертого тура английской Премьер-лиги.

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Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Красные дьяволы» вышли вперед на 27-й минуте, когда с передачи Алексиса Санчеса отличился Ромелу Лукаку.

За минуту до конца первого тайма Лукаку оформил дубль.

На 69-й минуте счет мог стать разгромным, но Поль Погба не сумел реализовать пенальти.

Еще спустя две минуты прямую красную карточку получил Маркус Рашфорд, поэтому команда Жозе Моуринью доигрывала встречу в меньшинстве.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место (6 очков), а «Бернли» — 19-е (1 очко).

Чемпионат Англии. 4-й тур «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:2) Голы: 0:1 — 27 Лукаку, 0:2 — 44 Лукаку«Бернли»: Харт, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Леннон, Вествуд, Корк, Хендрик (Воукс, 58), Макнил (Барнс, 80), Вуд (Выдра, 84)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Валенсия, Линделеф, Погба (Байи, 90), Матич, Лингард (Эррера, 76), Феллайни, Санчес (Рэшфорд, 61), ЛукакуПредупреждения: Санчес (18), Макнил (52), Бардсли (71), Лукаку (74), Шоу (74)Удаление: Рэшфорд (71)

В параллельном матче «Уотфорд» у себя дома нанес поражение «Тоттенхэму» — 2:1.

«Шпоры» вышли вперед на 53-й минуте, когда Абдулайе Дукуре отметился автоголом.

«Шершни» ответили голами Троя Дини и Крэйга Кэткарта на 69-й и 76-й минутах.

«Уотфорд» в турнирной таблице занимает третье место (12 очков), а «Тоттенхэм» — пятое 9 очков).