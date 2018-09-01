«Ювентус» победил «Парму», Роналду снова не забил

Туринскийодержал гостевую победу над «Пармой» (2:1) в матче 3-го тура итальянской Серии А.

В составе «бьянконери» отличились нападающий Марио Манджукич и полузащитник Блез Матюиди. У «Пармы» точный удар на счету Жервиньо.

Отметим, что нападающий туринского клуба Криштиану Роналду снова не смог забить. Португалец провел 3 матча в серии А, но отметился всего одной результативной передачей.

После этой победы «Ювентус» набрал девять очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу серии А. «Парма», набрав одно очко в трех турах, занимает 14-е место.

В следующем туре «Ювентус» на своем поле сыграет с «Сассуоло», а «Парма» в гостях встретится с «Интером».