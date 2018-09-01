«Ювентус» победил «Парму», Роналду снова не забил

Фрагмент матча
twitter.com/juventusfcen
В составе «бьянконери» отличились нападающий Марио Манджукич и полузащитник Блез Матюиди. У «Пармы» точный удар на счету Жервиньо.
Отметим, что нападающий туринского клуба Криштиану Роналду снова не смог забить. Португалец провел 3 матча в серии А, но отметился всего одной результативной передачей.
После этой победы «Ювентус» набрал девять очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу серии А. «Парма», набрав одно очко в трех турах, занимает 14-е место.
В следующем туре «Ювентус» на своем поле сыграет с «Сассуоло», а «Парма» в гостях встретится с «Интером».
Сери А. 3-й тур
«Парма» — «Ювентус» — 1:2 (1:1)
Голы: Манджукич, 2 (0:1). Жервинью, 33 (1:1). Матюиди, 58 (1:2)«Парма»: Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Гобби, Ригони (Дейола, 60), Штулац, Барилла, Жервинью (Да Круз, 61), Инглезе, Ди Гаудио (Чераволо, 80)«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Хедира (Дибала, 80), Пьянич (Эмре Джан, 73), Матюиди, Бернардески (Дуглас Коста, 55), Манджукич, Криштиану РоналдуПредупреждения: Пьянич, 13. Бернардески, 40. Ригони, 45+2. Куадрадо, 90