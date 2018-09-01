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    ПСЖ обыграл «Ним», Мбаппе забил и был удален

    Лига 1 Футбол Франции Ним ПСЖ Календарь Лиги 1
    В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал гостевую победу над «Нимом» — 4:2.

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    Счет в матче открыли гости — на 36-й минуте ворота «Ним» поразил Неймар, а четыре минуты спустя Анхель Ди Мария удвоил преимущество парижан.

    Хозяева отквитали один мяч на 63-й минуте — гол забил нападающий Антонен Бобишон. На 71-й минуте в ворота ПСЖ был назначен пенальти, который реализовал Тежи Саванье.

    Победный для парижан гол был забит на 77-й минуте — отличился Киллиан Мбаппе. А уже в компенсированное время Эдинсон Кавани поставил победную точку.

    Отметим, что на четвертой компенсированной минуте Киллиан Мбаппе получил прямую красную карточку за потасовку с Тежи Саванье в центре поля. Игрок «Нима» тоже заработал прямое удаление.

    После этого матча ПСЖ с 12 очками на первом месте, а «Ним» с 6 очками на 5-м месте. 0

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