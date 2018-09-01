«Крылья Советов» минимально обыграли «Анжи»

В матче шестого тура РПЛпринимали

Сергей Корниленко ФК «Крылья Советов» 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал нападающий самарского клуба Сергей Корниленко на 83-й минуте поединка.

Таким образом, махачкалинский «Анжи» довел свою серию без побед до пяти матчей (16-е место в РПЛ). Самарцы набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ самарская команда сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» 16 сентября, а махачкалинцы в этот же день примут на своем поле «Краснодар».