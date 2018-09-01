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    «Крылья Советов» минимально обыграли «Анжи»

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    В матче шестого тура РПЛ «Крылья Советов» принимали махачкалинский «Анжи».

    Сергей Корниленко
    Сергей Корниленко
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    Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

    Автором единственного гола встречи стал нападающий самарского клуба Сергей Корниленко на 83-й минуте поединка.

    Таким образом, махачкалинский «Анжи» довел свою серию без побед до пяти матчей (16-е место в РПЛ). Самарцы набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

    В следующем туре РПЛ самарская команда сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» 16 сентября, а махачкалинцы в этот же день примут на своем поле «Краснодар».

    РПЛ. 6-й тур
    «Крылья Советов» (Самара) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (0:0)
    Гол: Корниленко, 83«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Самарджич, Денисов, Чочиев (Зотов, 90+3), Башкиров, Антон (Корниленко, 70), Ткачук (Яковлев, 86), Канунников, Соболев«Анжи»: Дюпин, Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Гиголаев (Глебов, 90), Ондуа, Чайковский, Кулик, Мохаммад (Маркелов, 59), Понсе (Ахъядов, 87)Предупреждение: Чичерин, 26
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