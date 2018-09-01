«Крылья Советов» минимально обыграли «Анжи»

Сергей Корниленко
ФК «Крылья Советов»
Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола встречи стал нападающий самарского клуба Сергей Корниленко на 83-й минуте поединка.
Таким образом, махачкалинский «Анжи» довел свою серию без побед до пяти матчей (16-е место в РПЛ). Самарцы набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.
В следующем туре РПЛ самарская команда сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» 16 сентября, а махачкалинцы в этот же день примут на своем поле «Краснодар».
РПЛ. 6-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (0:0)
Гол: Корниленко, 83«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Самарджич, Денисов, Чочиев (Зотов, 90+3), Башкиров, Антон (Корниленко, 70), Ткачук (Яковлев, 86), Канунников, Соболев«Анжи»: Дюпин, Савичев, Чансельор, Белоруков, Новосельцев, Гиголаев (Глебов, 90), Ондуа, Чайковский, Кулик, Мохаммад (Маркелов, 59), Понсе (Ахъядов, 87)Предупреждение: Чичерин, 26