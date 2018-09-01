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    «Бавария» забила три безответных мяча «Штутгарту»

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    Мюнхенская «Бавария» разгромила «Штутгарт» (3:0) в гостевом матче 2-го тура чемпионата Германии.

    «Бавария»
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    Голы забили полузащитники Леон Горецка и Томас Мюллер, а также нападающий Роберт Левандовски.

    После этой игры «Бавария» набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги, опередив «Вольфсбург» только по разнице мячей. «Штутгарт», проиграв оба матча на старте чемпионата, занимает 18-е место.

    В следующем туре «Бавария» на своем поле примет «Байер», а «Штутгарт» в гостях сыграет с «Фрайбургом».

    Бундеслига. 2-й тур
    «Штутгарт» — «Бавария» — 0:3 (0:1)
    Голы: Горецка, 37 (0:1). Левандовски, 62 (0:2). Мюллер, 76 (0:3)«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Аого, Баумгартль, Павар, Маффео, Гентнер (Дидави, 64), Кастро (Аколо, 78), Аскасибар, Гомес, Донис (Томми, 57)«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Роббен (Хамес Родригес, 77), Рибери (Гнабри, 77), Мюллер (Толиссо, 80), Тиагу Алькантара, Горецка, Левандовски
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