«Бавария» забила три безответных мяча «Штутгарту»

Мюнхенскаяразгромила(3:0) в гостевом матче 2-го тура чемпионата Германии.

Голы забили полузащитники Леон Горецка и Томас Мюллер, а также нападающий Роберт Левандовски.

После этой игры «Бавария» набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги, опередив «Вольфсбург» только по разнице мячей. «Штутгарт», проиграв оба матча на старте чемпионата, занимает 18-е место.

В следующем туре «Бавария» на своем поле примет «Байер», а «Штутгарт» в гостях сыграет с «Фрайбургом».