«Бавария» забила три безответных мяча «Штутгарту»

«Бавария»
twitter.com/FCBayernEN
Голы забили полузащитники Леон Горецка и Томас Мюллер, а также нападающий Роберт Левандовски.
После этой игры «Бавария» набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги, опередив «Вольфсбург» только по разнице мячей. «Штутгарт», проиграв оба матча на старте чемпионата, занимает 18-е место.
В следующем туре «Бавария» на своем поле примет «Байер», а «Штутгарт» в гостях сыграет с «Фрайбургом».
Бундеслига. 2-й тур
«Штутгарт» — «Бавария» — 0:3 (0:1)
Голы: Горецка, 37 (0:1). Левандовски, 62 (0:2). Мюллер, 76 (0:3)«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Аого, Баумгартль, Павар, Маффео, Гентнер (Дидави, 64), Кастро (Аколо, 78), Аскасибар, Гомес, Донис (Томми, 57)«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Роббен (Хамес Родригес, 77), Рибери (Гнабри, 77), Мюллер (Толиссо, 80), Тиагу Алькантара, Горецка, Левандовски