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    Видеоповторы появятся в еврокубках со следующего сезона

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    Систему видеоповторов начнут использовать в еврокубках начиная со следующего сезона.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин
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    Об этом рассказал президент УЕФА Александер Чеферин.

    «На данный момент использование системы VAR не полностью ясно, остается много непонятных нюансов. Но обратного пути нет, технологии рано или поздно придут в игру.

    План на сегодня — начать использовать систему со следующего сезона. Первым матчем будет игра за Суперкубок в сезоне-2019/20.

    Я не эксперт в этой области, но очевидно, что есть много сложностей. Мы должен выбрать поставщика оборудования, к тому же география Лиги чемпионов и Лиги Европы широка, в этом тоже есть сложность», — цитирует Чеферина ТАСС.

    Чеферин подчеркнул, что УЕФА планирует использовать систему в Лиге чемпионов следующего сезона, начиная с раунда плей-офф квалификации. 0

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