Томаров: Матч с «Рейнджерс» — самый важный в истории «Уфы»

Главный тренер «Уфы»поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с, которая пройдёт на стадионе «Нефтяник» завтра, 30 августа.

В первом матче шотландские футболисты на своём поле одержали победу со счётом 1:0..

«Состояние нашей команды позволяет надеяться на положительный результат в завтрашнем матче.

Если говорить о состоянии "Рейнджерс", то оно очень хорошее, учитывая, что соперник выдал длительную серию матчей без поражений.

У шотландцев очень боевая команда, играющая в силовой манере. Мне импонирует игра многих футболистов этой команды.

У них есть очень хороший нападающий, центральный защитник, производит впечатление и капитан, правый защитник — второй номер.

Мне кажется, что некоторые футболисты из состава "Рейнджерс" в будущем могут вырасти в звёзд мирового футбола.

Можно ли назвать завтрашний матч самым важным в истории "Уфы"? Наша команда шла поступательно: второй дивизион, ФНЛ, РПЛ.

Наверное, следующий шаг — это Лига Европы, потом — Лига чемпионов и так далее. Если исходить из этой иерархии, то можно сказать, что завтрашний матч — самый важный в истории нашего футбольного клуба», — цитирует Томарова «Чемпионат». 0