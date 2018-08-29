ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    АлисонТоп-9 вратарей — виртуозов дриблинга
  • 00:38
    • Макарова вышла в третий круг US Open
  • 00:29
    • Определились все участники группового турнира Лиги чемпионов
  • 00:09
    • «Бенфика» обыграла ПАОК и пробилась в групповой этап ЛЧ
  • 23:57
    • «Црвена Звезда» выбила «Зальцбург» из Лиги чемпионов
  • 23:55
    • ПСВ разгромил БАТЭ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Джеррард: Матч с «Уфой» — ответственный, но не из ряда вон выходящий

    Рейнджерс Лига Европы Уфа Футбол России
    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от ответного матча против «Уфы» в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.

    Стивен Джеррард
    Стивен Джеррард
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мы играли с "Уфой" на прошлой неделе, эта встреча будет с чистого листа, мы уверены в себе, готовились, верим, что у нас все получится.

    Мы провели много важных игр, предыдущие семь игр в Лиге Европы выдались хорошими. Ответственность придает нам уверенность, но будем играть более расслабленно.

    Это ответственный матч, но он не будет из ряда вон выходящим. Я уверен в своих игроках.

    Альфредо Морелос — это хороший игрок, он всегда отдается игре, мы надеемся, что вопрос с контрактом разрешится и Альфредо останется у нас. Верю, что он, как и все остальные, будет отдавать все силы

    Завтра утром мы посмотрим искусственное поле "Уфы". Подготовка была проведена в Глазго, понимаем, что перелеты занимают существенное время. Изменения в составе команды? Это секрет!

    Искусственный газон — не проблема. В Шотландии есть несколько команд с таким стадионом, у нас есть искусственное поле, потому нет проблем.

    Я знаю все слабые и сильные стороны "Уфы", знаю всех сильных и слабых игроков, кого-то выделять не стоит», — приводит слова Джеррарда «Спорт-Экспресс».

    Матч «Уфа» — «Рейнджерс» состоится 30 августа и начнется в 17.00 по московскому времени. В первом матче шотландский клуб победил со счетом 1:0. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Уфе» не стоило бояться. У команды Джеррарда хватает недостатков
  • 24/08/2018 в 12:06
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Глазго Рейнджерс»
  • 2.10
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Закончат ли «Рейнджерс» еврокубковую сказку «Уфы»?
  • «Уфа» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Астана» выйти в групповой этап?
  • «Астана» — АПОЭЛ. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Лейпциг» и «Заря» порадуют голами
  • РБ «Лейпциг» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лига чемпионов Футбол Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ: когда матчи, кто с кем играет 00:450
  • 19:53
    • Азаренко взяла верх над Гавриловой на US Open
  • 19:36
    • Свитолина обыграла Марию во втором круге US Open
  • 19:28
    • «Зенит» сделал «Вильярреалу» предложение по трансферу защитника
    Каролин Возняцки Теннис US Open. Джокович, Возняцки и Остапенко вышли во второй круг, Александрова и Гаспарян вылетелиОбзор второго соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 01:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кто заполнит три вакантных места?
  • 3.25
    •
  • 23:38
    • Джеррард: Матч с «Уфой» — ответственный, но не из ряда вон выходящий
  • 23:16
    • Томаров: Матч с «Рейнджерс» — самый важный в истории «Уфы»
  • 23:03
    • Ерохин: О недооценке «Мольде» речи быть не может
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью потерял контроль над «МЮ»Реакция прессы на матч «МЮ» — «Тоттенхэм» 28/08/2018 в 17:300
  • 16:43
    • СМИ: «Севилья» близка к завершению трансфера Промеса
  • 16:29
    • Погребняк раскрыл детали перехода в «Урал»
  • 15:48
    • Макеев продолжит карьеру в ФНЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие