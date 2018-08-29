Джеррард: Матч с «Уфой» — ответственный, но не из ряда вон выходящий

Главный тренер «Рейнджерс»поделился ожиданиями от ответного матча против «Уфы» в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мы играли с "Уфой" на прошлой неделе, эта встреча будет с чистого листа, мы уверены в себе, готовились, верим, что у нас все получится.

Мы провели много важных игр, предыдущие семь игр в Лиге Европы выдались хорошими. Ответственность придает нам уверенность, но будем играть более расслабленно.

Это ответственный матч, но он не будет из ряда вон выходящим. Я уверен в своих игроках.

Альфредо Морелос — это хороший игрок, он всегда отдается игре, мы надеемся, что вопрос с контрактом разрешится и Альфредо останется у нас. Верю, что он, как и все остальные, будет отдавать все силы

Завтра утром мы посмотрим искусственное поле "Уфы". Подготовка была проведена в Глазго, понимаем, что перелеты занимают существенное время. Изменения в составе команды? Это секрет!

Искусственный газон — не проблема. В Шотландии есть несколько команд с таким стадионом, у нас есть искусственное поле, потому нет проблем.

Я знаю все слабые и сильные стороны "Уфы", знаю всех сильных и слабых игроков, кого-то выделять не стоит», — приводит слова Джеррарда «Спорт-Экспресс».

Матч «Уфа» — «Рейнджерс» состоится 30 августа и начнется в 17.00 по московскому времени. В первом матче шотландский клуб победил со счетом 1:0. 0