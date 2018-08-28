УЕФА назвал лучший гол сезона

УЕФА на официальном сайте назвал лучший гол сезона 2017-2018 по версии пользователей официального сайта Европейского футбольного союза.

Гол Криштиану Роналду uefa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

По итогам голосования им признан удар через себя в исполнении Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».

За гол португальского нападающего свои голоса отдали 197 тысяч человек.

Пресс-служба нового клуба Роналду «Ювентуса» уже поздравила португальца с наградой: «Поздравляем, Криштиану! Премия за лучший гол сезона — твоя!».

В тройку лучших также вошли голы Димитри Пайета в матче «Марсель» — РБ «Лейпциг» и Эвы Наварро в матче Германия — Испания на ЧЕ среди девуше до 17 лет.

Напомним, Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» в летнее межсезонье. 0