УЕФА назвал лучший гол сезона

Гол Криштиану Роналду
uefa.com
По итогам голосования им признан удар через себя в исполнении Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».
За гол португальского нападающего свои голоса отдали 197 тысяч человек.
Пресс-служба нового клуба Роналду «Ювентуса» уже поздравила португальца с наградой: «Поздравляем, Криштиану! Премия за лучший гол сезона — твоя!».
В тройку лучших также вошли голы Димитри Пайета в матче «Марсель» — РБ «Лейпциг» и Эвы Наварро в матче Германия — Испания на ЧЕ среди девуше до 17 лет.
Напомним, Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» в летнее межсезонье. 0