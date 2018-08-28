Егоров: Пусть Тихонов тренирует свою команду, а не судейство оценивает

Глава департамента судейства и инспектирования РФСответил на слова тренера «Крылья Советов»после матча 5-го тура РПЛ против «Енисея» (0:1).

С 34-й минуты самарцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

Тренер, напомним, заявил, что сегодня судейство Михаила Вилкова и его бригады было безобразным, а также сказал, что не понимает, почему на матчи назначают друзей-товарищей.

Напомним, что в «Енисее» работает бывший арбитр Игорь Егоров — учитель судьи Михаила Вилкова

«По поводу судейства дам комментарии завтра. Что касается его оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду.

Я же не лезу к нему определять состав, каких игроков ему брать. Он сына своего постоянно везде за собой таскает. И не надо мне про родственные связи говорить.

Руководствуюсь профессионализмом, мне неважно кто с кем дружит, и кто чем занимается.

Михаил Вилков — арбитр ФИФА, и может судить любую игру, то, что где-то кто-то работает, нас это не касается. Мы выходим — у нас есть белое и черное, и мы работаем.

Слишком много вопросов к судейскому корпусу? Давайте обсуждать в таком случае игры, как команды меняют игроков, какие составы ставят, по какой тактике играют.

Кто мне задает вопросы, я тем отвечаю — это нормальная практика. Прошел тур, обсуждаем какие-то спорные ситуации, арбитр принимает решение, я стараюсь комментировать все моменты, которые возникают.

Могу закрыться и ничего не говорить», — приводит слова Егорова «Спорт-Экспресс». 0