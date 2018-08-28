«Аякс» выбил киевское «Динамо» из Лиги чемпионов

Киевскоена своем поле сыграло вничью с амстердамским(0:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/AFCAjax 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

На 14-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кендзера нарушил правила в своей штрафной. Но Душан Тадич неудачно с точки пробил в левую от себя штангу ворот Бойко.

Первая встреча между командами состоялась 22 августа в Амстердаме и завершилась победой «Аякса» со счётом 3:1.

По суме двух матчей «Аякс» вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Динамо» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.