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    «Аякс» выбил киевское «Динамо» из Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Динамо Киев Футбол Украины Аякс Календарь Лиги чемпионов
    Киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с амстердамским «Аяксом» (0:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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    На 14-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кендзера нарушил правила в своей штрафной. Но Душан Тадич неудачно с точки пробил в левую от себя штангу ворот Бойко.

    Первая встреча между командами состоялась 22 августа в Амстердаме и завершилась победой «Аякса» со счётом 3:1.

    По суме двух матчей «Аякс» вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Динамо» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.

    Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
    «Динамо К» (Украина) — «Аякс» (Голландия) — 0:0
    Нереализованный пенальти: Тадич, 15 (вратарь)«Динамо К» (Украина): Бойко, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Сидорчук (Шапаренко, 64), Буяльский (Русин, 85), Шепелев (Гармаш, 46), Вербич, Цыганков, Супряга«Аякс» (Голландия): Онана, Блинд, Вебер (Эйтинг, 79), де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек (де Вит, 85), де Йонг, ХюнтеларПредупреждения: Кендзера, 14. Зиех, 34. Сидорчук, 54. Шапаренко, 71. Тадич, 87
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