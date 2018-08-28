«Аякс» выбил киевское «Динамо» из Лиги чемпионов

Фрагмент матча
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На 14-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кендзера нарушил правила в своей штрафной. Но Душан Тадич неудачно с точки пробил в левую от себя штангу ворот Бойко.
Первая встреча между командами состоялась 22 августа в Амстердаме и завершилась победой «Аякса» со счётом 3:1.
По суме двух матчей «Аякс» вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Динамо» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
«Динамо К» (Украина) — «Аякс» (Голландия) — 0:0
Нереализованный пенальти: Тадич, 15 (вратарь)«Динамо К» (Украина): Бойко, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Сидорчук (Шапаренко, 64), Буяльский (Русин, 85), Шепелев (Гармаш, 46), Вербич, Цыганков, Супряга«Аякс» (Голландия): Онана, Блинд, Вебер (Эйтинг, 79), де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек (де Вит, 85), де Йонг, ХюнтеларПредупреждения: Кендзера, 14. Зиех, 34. Сидорчук, 54. Шапаренко, 71. Тадич, 87