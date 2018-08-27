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    «Реал» разгромил «Жирону», Бензема оформил дубль

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    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Жироной» (4:1) в матче 2-го тура испанской Примеры.

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    Счет в матче на 16-й минуте открыли гости. Лосано прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, но его опасный удар был блокирован соперником.

    Первым на добивание поспел Борха Гарсия, который и отправил мяч мощным ударом под перекладину ворот Наваса.

    На 38-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Марк Муньеса снес в своей штрафной Асенсио. Серхио Рамос с «точки» сравнял счет.

    «Реал» вышел вперед на 52-й минуте, когда Марко Асенсио снова досталось по ногам в чужой штрафной. На этот раз пенальти точно пробил Карим Бензема.

    С игры мадридцы забили на 59-й минуте. Иско классной передачей к чужой штрафной вывел один на один по месту правого форварда Бэйла. Гарет легко убежал от Муньесы, после чего также уверенно отправил мяч в дальний угол ворот.

    А на 80-й минуте уже Бэйл прошел вперед по правому флангу и исполнил классный прострел низом шведой во вратарскую. Карим Бензема без опеки со стороны защитников сначала мяч обработал, а уже вторым касанием отправил игровой снаряд в сетку.

    После этого матча «Реал» с 6 очками возглавил таблицу, а «Жирона» с 1 очком осталась на 16-м месте.

    В другом матче 2-го тура Примеры «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Вильярреалом» — 0:0. 0

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