СМИ: Анри решил отклонить предложение «Бордо»

отказался от должности главного тренера «Бордо», информирует Paris Match.

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41-летний специалист должен принять окончательное решение в начале текущей недели. Впрочем, по данным французских журналистов, оно будет отрицательным.

Ранее помощник главного тренера сборной Бельгии вел переговоры с «жирондинцами», которые ищут нового наставника для команды после ухода Густаво Пойетта.

Скорее всего, Анри решил не брать на себя ответственность, так как не уверен в том, какое будущее ждет клуб, у которого меняется руководство.

Ранее «Бордо» в чемпионате Франции одержал победу над «Монако». 0