«Валенсия» с Черышевым проиграла «Эспаньолу»

Фрагмент матча
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В составе победителей голы забили Эстебан Гранеро на 62-й минуте и Борха Иглесиас на 68-й.
В матче принял участие полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев. Он вышел на замену на 64-й минуте вместо полузащитника Даниэля Васса.
«Эспаньол» 4 очками занимает 2-е место в турнирной таблице первенства Испании. «Валенсия» с 1 баллом на 17-й строчке.
Примера. 2-й тур
«Эспаньол» — «Валенсия» — 2:0 (0:0)
Голы: Гранеро, 62 (1:0). Борха Иглесиас, 68 (2:0)«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро (Виктор Санчес, 80), Дардер, Рока, Серхио Гарсия (Перес, 71), Леу Баптистан (Пьятти, 76), Борха Иглесиас«Валенсия»: Нету, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Васс (Черышев, 65), Кондогбья, Солер, Родриго (Батшуайи, 74), Мина (Гамейро, 67)Предупреждения: Диакаби, 30. Эрмосо, 48