«Валенсия» с Черышевым проиграла «Эспаньолу»

В матче 2-го тура испанской Примерыодержал домашнюю победу над— 2:0.

Фрагмент матча twitter.com/valenciacf 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В составе победителей голы забили Эстебан Гранеро на 62-й минуте и Борха Иглесиас на 68-й.

В матче принял участие полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев. Он вышел на замену на 64-й минуте вместо полузащитника Даниэля Васса.

«Эспаньол» 4 очками занимает 2-е место в турнирной таблице первенства Испании. «Валенсия» с 1 баллом на 17-й строчке.