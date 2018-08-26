«Балтика» победила «Шинник», «Факел» вырвал победу у «Ротора»

Калининградскаяна своем поле обыграла ярославскийв матче 8-го тура первенства ФНЛ — 1:0.

Единственный мяч провел на 78-й минуте Дмитрий Торбинский. Для 34-летнего бронзового призера Евро-2008 гол стал первым в составе калининградцев и первым с 2014 года.

Еще в одном матче 8-го тура ФНЛ воронежский «Факел» на выезде обыграл волгоградский «Ротор» со счетом 2:1.

Счет в матче уже на 3-й минуте открыли хозяева — отличился Андрей Мязин. На 19-й минуте Михаил Бирюков сравнял счет.

Победный гол воронежцы провели на 6-й добавленной ко второму тайме минуте.

В другой встрече курский «Авангард» обыграл на выезде «Нижний Новгород» — 1:0. Единственный мяч на 49-й минуте забил Роман Акбашев. 0