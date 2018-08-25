«Вольфсбург» победил «Шальке» в стартовом матче сезона Бундеслиги

В матче первого тура немецкой Бундеслигиодержал домашнюю победу надсо счётом 2:1.

Счет на 33-й минуте открыл защитник «волков» Джон Энтони Брукс. На 85-й минуте полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб реализовал пенальти и сравнял счёт.

Победу «Вольфсбургу» принёс форвард Даниэль Гинчек на 4-й компенсированной минуте второго тайма.

В других матчах стартового тура «Фрайбург» на своём поле уступил «Айнтрахту» (0:2), «Нюрнберг» в гостях проиграл «Герте» (0:1), «Аугсбург» на выезде победил «Фортуну» (2:1), «Вердер» дома сыграл вничью с «Ганновером-96» (1:1). 0