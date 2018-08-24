УЕФА до конца августа примет решение по делу «Пари Сен-Жермен»

УЕФА до конца августа вынесет решение по делу о нарушении «Пари Сен-Жермен» правил финансового фейр-плей, информирует AS.

Данное дело расследует арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов.

Если парижский клуб будет признан виновным, то УЕФА может вынудить его продать одного из дорогостоящих футболистов или наложить запрет на приобретение новичков.

Не исключен вариант, что «Пари Сен-Жермен» не сможет выкупить у «Монако» нападающего Килиана Мбаппе, который год назад был арендован клубом на год с правом дальнейшего выкупа за 180 миллионов евро. Именно поэтому за данным делом внимательно следит «Реал».

В случае, если УЕФА ограничится штрафом, то «Пари Сен-Жермен» сможет сохранить всех действующих футболистов. 0