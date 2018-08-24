ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ответный матч пройдет 30 августа«Уфе» не стоило бояться. У команды Джеррарда хватает недостатков
  • 14:17
    • «Милан» сравнил своего нового капитана команды с Нестой
  • 13:11
    • УЕФА до конца августа примет решение по делу «Пари Сен-Жермен»
  • 12:52
    • «Зенит» сделал предложение Маркизио
  • 12:39
    • Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России
  • 12:27
    • Россиянин Маркелов может оказаться в Формуле-1
    Все новости спорта

    УЕФА до конца августа примет решение по делу «Пари Сен-Жермен»

    ПСЖ Лига 1 Футбол Франции УЕФА Реал Мадрид Примера Футбол Испании Трансферы Календарь Лиги 1
    УЕФА до конца августа вынесет решение по делу о нарушении «Пари Сен-Жермен» правил финансового фейр-плей, информирует AS.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Данное дело расследует арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов.

    Если парижский клуб будет признан виновным, то УЕФА может вынудить его продать одного из дорогостоящих футболистов или наложить запрет на приобретение новичков.

    Не исключен вариант, что «Пари Сен-Жермен» не сможет выкупить у «Монако» нападающего Килиана Мбаппе, который год назад был арендован клубом на год с правом дальнейшего выкупа за 180 миллионов евро. Именно поэтому за данным делом внимательно следит «Реал».

  • Хавбек ПСЖ может продолжить карьеру в Испании
  • Читайте по теме

    • В случае, если УЕФА ограничится штрафом, то «Пари Сен-Жермен» сможет сохранить всех действующих футболистов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 14-20 августа
  • 20/08/2018 в 20:17
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» Тула — «Ростов»
  • 1.80
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Арсенал» без Дзюбы сдержать «Ростов»?
  • «Арсенал» Тула — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Каким получится старт «Баварии» Ковача в Бундеслиге?
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 1,78
    •
  • Поединок будет «живым»
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол «Арсенал» должен верить в идеи ЭмериПочему менеджер плохо начал в новом клубе? 22/08/2018 в 21:540
  • 23:43
    • «Уфа» уступила «Рейнджерс» в Глазго
  • 20:53
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Мольде»
  • 14:03
    • Аленичеву приятно сыграть на родине в Великих Луках
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью давно изменился, но «МЮ» это не нравитсяВ «Манчестер Юнайтед» сложилась ситуация, при которой главный тренер не получает тех игроков, которые необходимы ему прямо сейчас 22/08/2018 в 14:240
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Старт «Баварии» и тульская проверка «Ростова»
  •
  • 13:55
    • КХЛ перенесла сроки проведения десяти матчей
  • 13:48
    • Экс-игрок «Спартака» покинул «Севилью»
  • 13:34
    • Тренер «Черноморца» изначально хотел сыграть со «Спартаком»
    «Ливерпуль» выиграл первые два матча и ни разу не пропустил Футбол «Ливерпуль» учится побеждать безобразноРеакция прессы на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 21/08/2018 в 19:540
  • 13:22
    • «Зенит» внес Кокорина и Мамману в заявку на сезон
  • 12:13
    • «Авангард» выкупит контракт Меньшикова
  • 09:59
    • Кака не считает Месси и Роналду главными претендентами на «Золотой мяч»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие