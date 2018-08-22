Хавбек ПСЖ может продолжить карьеру в Испании

Полузащитники сборнойможет перебраться в Испанию, информирует Diario de Sevilla.

По информации источника, интерес к немцу проявляет «Севилья», которая рассчитывает успеть приобрести немецкого футболиста до закрытия трансферного окна.

Испанский клуб намерен воспользоваться возможностью переманить Дракслера, который хочет покинуть ПСЖ в поисках регулярной игровой практики.

Напомним, что контракт 24-летнего хавбека с парижанами рассчитан до 2021 года.

В прошлом сезоне он провел 30 матчей в французской Лиге 1, в которых забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. 0