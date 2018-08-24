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    Газизов: В поражении от «Рейнджерс» нет ничего страшного, все решится в Уфе

    Уфа Футбол России Лига Европы Рейнджерс
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Рейнджерс» (0:1).

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов
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    «Ребята молодцы, несмотря на поражение, выполнили установку, хорошо старались, но, к сожалению, пропустили гол.

    В этом поражении нет ничего страшного, все будет решаться в Уфе. Надеюсь, что наши болельщики нас поддержат и результат второго матча устроит абсолютно всех.

    Говорят, что болельщик — это 12-й игрок команды. Болельщики на "Айброкс" подтверждают это выражение в полной мере.

    "Уфа" сегодня испытала достаточно мощное давление, но с другой стороны — игроки прочувствовали настоящую еврокубковую атмосферу», — сказал Газизов ТАСС.

    Ответная встреча состоится 30 августа. 0

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