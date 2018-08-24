Газизов: В поражении от «Рейнджерс» нет ничего страшного, все решится в Уфе

Шамиль Газизов
РФПЛ
«Ребята молодцы, несмотря на поражение, выполнили установку, хорошо старались, но, к сожалению, пропустили гол.
В этом поражении нет ничего страшного, все будет решаться в Уфе. Надеюсь, что наши болельщики нас поддержат и результат второго матча устроит абсолютно всех.
Говорят, что болельщик — это 12-й игрок команды. Болельщики на "Айброкс" подтверждают это выражение в полной мере.
"Уфа" сегодня испытала достаточно мощное давление, но с другой стороны — игроки прочувствовали настоящую еврокубковую атмосферу», — сказал Газизов ТАСС.
Ответная встреча состоится 30 августа. 0