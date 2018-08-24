«Бавария» разобралась с «Хоффенхаймом» в первом матче Бундеслиги

Игроки «Баварии»
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Хозяева поля выиграли со счетом 3:1.
«Бавария» вышла вперед благодаря голу Томаса Мюллера, однако «Хоффенхайм» отыгрался в начале второго тайма — отличился Адам Салаи. Вырвать победу мюнхенцам удалось под конец встречи. Сперва Роберт Левандовски реализовал пенальти, а затем точку в матче поставил Арьен Роббен.
На 88-й минуте после видеоповтора арбитр отменил гол Мюллера.
Отметим, что в конце первого тайма из-за травмы у «Баварии» поле покинул Кингсли Коман.
Чемпионат Германии. 1-й тур
«Бавария» — «Хоффенхайм» — 3:1 (1:0)
Голы: Мюллер, 23 (1:0). Солои, 57 (1:1). Левандовски, 82 — с пенальти (2:1). Роббен, 90 (3:1)«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба, Коман (Роббен, 45+4), Хави Мартинес (Горецка, 67), Мюллер, Тиагу Алькантара, Рибери (Хамес Родригес, 83), Левандовски«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Адамс Нуху (Акпогума, 67), Фогт (Нордтвейт, 74), Шульц, Грифо (Цубер, 46), Гриллич, Биттенкурт, Жоэлинтон, СолоиПредупреждения: Адамс Нуху, 21. Биттенкурт, 29. Кадержабек, 43. Шульц, 45+2. Мюллер, 45+5