«Бавария» разобралась с «Хоффенхаймом» в первом матче Бундеслиги

Новый чемпионат Германии стартовал матчем в Мюнхене, где действующий чемпионпринимала

Хозяева поля выиграли со счетом 3:1.

«Бавария» вышла вперед благодаря голу Томаса Мюллера, однако «Хоффенхайм» отыгрался в начале второго тайма — отличился Адам Салаи. Вырвать победу мюнхенцам удалось под конец встречи. Сперва Роберт Левандовски реализовал пенальти, а затем точку в матче поставил Арьен Роббен.

На 88-й минуте после видеоповтора арбитр отменил гол Мюллера.

Отметим, что в конце первого тайма из-за травмы у «Баварии» поле покинул Кингсли Коман.