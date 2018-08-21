Балотелли еще на сезон останется в «Ницце»

официально объявила, что нападающийостанется в команде.

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Клуб сообщил, что с 28-летним итальянцем достигнуто соглашение о продолжении сотрудничестве в нынешнем сезоне. Это будет третий сезон в «Ницце» для Балотелли.

Ранее Балотелли с опозданием вернулся к тренировкам и рассчитывал покинуть «Ниццу», проявляя интерес к возвращению в Италию, где им интересовался «Сассуоло». Также заполучить итальянца хотел «Марсель».

За два сезона в составе «Ниццы» Балотелли записал на свой счет 43 гола за команду.

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