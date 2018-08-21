Балотелли еще на сезон останется в «Ницце»

Марио Балотелли
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Клуб сообщил, что с 28-летним итальянцем достигнуто соглашение о продолжении сотрудничестве в нынешнем сезоне. Это будет третий сезон в «Ницце» для Балотелли.
Ранее Балотелли с опозданием вернулся к тренировкам и рассчитывал покинуть «Ниццу», проявляя интерес к возвращению в Италию, где им интересовался «Сассуоло». Также заполучить итальянца хотел «Марсель».
За два сезона в составе «Ниццы» Балотелли записал на свой счет 43 гола за команду.
Mario #Balotelli a choisi. Et c’est l’@ogcnice. pic.twitter.com/QEEy4dz6Ze— OGC Nice (@ogcnice) 20 августа 2018 г.