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    Балотелли еще на сезон останется в «Ницце»

    Ницца Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    ФК «Ницца» официально объявила, что нападающий Марио Балотелли останется в команде.

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли
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    Клуб сообщил, что с 28-летним итальянцем достигнуто соглашение о продолжении сотрудничестве в нынешнем сезоне. Это будет третий сезон в «Ницце» для Балотелли.

    Ранее Балотелли с опозданием вернулся к тренировкам и рассчитывал покинуть «Ниццу», проявляя интерес к возвращению в Италию, где им интересовался «Сассуоло». Также заполучить итальянца хотел «Марсель».

    За два сезона в составе «Ниццы» Балотелли записал на свой счет 43 гола за команду.

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