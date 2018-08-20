Тренер «Уфы»: Дивееву пока не стоит думать о переходе в «Арсенал»

Главный тренер «Уфы»после поражения от «Динамо» в четвертом туре РПЛ (0:3) рассказал, готов ли отпустить из клуба

По информации британских СМИ, 18-летним защитником интересуется лондонский «Арсенал».

«Пока все на уровне слухов. Но если будет достойное предложение, то почему бы и нет. Знаю, что он здорово проявил себя на турнире среди молодежи.

Там было много скаутов, но сам прочитал об интересе "Арсенала" только перед матчем. О серьезном переходе пока думать не стоит. Особенно, самому игроку.

Какую сумму должен заплатить "Арсенал", чтобы его отпустили без раздумий? Это вопрос к руководству. Не готов это обсуждать», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0