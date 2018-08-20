«Реал» одержал победу над «Хетафе»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 1-го тура испанской Примеры.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Бэйл навесил с левого края в штрафную, Сория кулаком сыграл по мячу, но прямо на голову Дани Карвахаля, который уже перебросил вратаря.

А на 51-й минуте Асенсио вступил в отбор, завладел мячом, а далее от лицевой прострелил на дальний угол вратарской, откуда Гарет Бэйл неотразимо пробил в створ.

В минувшем сезоне «Реал» под руководством Зинедина Зидана финишировал на 3-м месте в первенстве Испании, набрав 76 очков в 38 матчах, чемпионом стала каталонская «Барселона» (93). 0