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    «Реал» одержал победу над «Хетафе»

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Хетафе» (2:0) в матче 1-го тура испанской Примеры.

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    Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Бэйл навесил с левого края в штрафную, Сория кулаком сыграл по мячу, но прямо на голову Дани Карвахаля, который уже перебросил вратаря.

    А на 51-й минуте Асенсио вступил в отбор, завладел мячом, а далее от лицевой прострелил на дальний угол вратарской, откуда Гарет Бэйл неотразимо пробил в створ.

    В минувшем сезоне «Реал» под руководством Зинедина Зидана финишировал на 3-м месте в первенстве Испании, набрав 76 очков в 38 матчах, чемпионом стала каталонская «Барселона» (93). 0

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