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    «Краснодар» накажет виновников беспорядков во время матча со «Спартаком»

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    «Краснодар» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента, произошедшего в матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком», когда фанаты «горожан» начали бросаться предметами в сторону штрафной площади «красно-белых».

    «Краснодар» накажет виновников беспорядков во время матча со «Спартаком»
    «Краснодар» накажет виновников беспорядков во время матча со «Спартаком»
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    «Несмотря на то что болельщики были расстроены судейством матча "Краснодар" — "Спартак", во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы.

    С помощью системы видеоконтроля данные болельщики идентифицированы, и им будет запрещён доступ на стадион до нового года.

    В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещён доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям», — говорится на официальном сайте клуба.

    Напомним, «Краснодар» в субботу со счетом 0:1 уступил «Спартаку» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Нападающий хозяев Ари на последних минутах игры получил красную карточку, после чего в штрафную площадь спартаковцев с трибуны болельщиков «быков» полетели посторонние предметы, в том числе пластиковые бутылки. 0

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