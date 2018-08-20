«Краснодар» накажет виновников беспорядков во время матча со «Спартаком»

выступил с официальным заявлением по поводу инцидента, произошедшего в матче четвертого тура РПЛ со, когда фанаты «горожан» начали бросаться предметами в сторону штрафной площади «красно-белых».

«Несмотря на то что болельщики были расстроены судейством матча "Краснодар" — "Спартак", во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы.

С помощью системы видеоконтроля данные болельщики идентифицированы, и им будет запрещён доступ на стадион до нового года.

В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещён доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям», — говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, «Краснодар» в субботу со счетом 0:1 уступил «Спартаку» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Нападающий хозяев Ари на последних минутах игры получил красную карточку, после чего в штрафную площадь спартаковцев с трибуны болельщиков «быков» полетели посторонние предметы, в том числе пластиковые бутылки. 0