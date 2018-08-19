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    Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес»

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    В матче 1-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Алавесом» — 3:0.

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    Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Месси уронили возле чужой штрафной и он поразил ворота ударом со стандарта, пробив под стенкой.

    На 83-й минуте Коутиньо получил мяч на левом углу штрафной площади, чуть ушел в центр и со своей правой пробил точно в цель.

    В компенсированное время прошла подача в исполнении Суареса в штрафную гостей, Месси на грудь мяч принял, отклеился от защитника и точно пробил в ближний нижний угол ворот.

    В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» 25 августа сыграет в гостях с « Вальядолидом», а «Алавес» примет на своём поле «Бетис». 0

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