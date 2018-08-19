Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес»

В матче 1-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу над— 3:0.

Фрагмент матча twitter.com/fcbarcelona 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Месси уронили возле чужой штрафной и он поразил ворота ударом со стандарта, пробив под стенкой.

На 83-й минуте Коутиньо получил мяч на левом углу штрафной площади, чуть ушел в центр и со своей правой пробил точно в цель.

В компенсированное время прошла подача в исполнении Суареса в штрафную гостей, Месси на грудь мяч принял, отклеился от защитника и точно пробил в ближний нижний угол ворот.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» 25 августа сыграет в гостях с « Вальядолидом», а «Алавес» примет на своём поле «Бетис». 0