«Тоттенхэм» одержал победу над «Фулхэмом»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 2-го тура АПЛ.

Счет в матче на 43-й минуте открыл полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура. На 52-й минуте «Фулхэм» сравнял счёт благодаря точному удару нападающего Александра Митровича.

На 74-й минуте защитник Киран Триппьер вывел «шпор» вперёд, а победную точку в игре спустя три минуты поставил форвард хозяев Гарри Кейн.

В других матчах второго тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на своём поле победил «Саутгемптон» (2:1), «Борнмут» в гостях обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), «Вулверхэмптон» на выезде уступил «Лестер Сити» (0:2). 0