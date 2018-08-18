«Леванте» разгромил «Бетис» в первом туре чемпионата Испании

одержал крупную победу надв матче первого тура чемпионата Испании.

Встреча, которая прошла в Севилье, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Дубль в составе победителей оформил Луис Моралес, отличившийся на 54-й и 90+5-й минутах. Еще один точный удар на свой счет записал Рохера Марти, поразивший ворота соперника на 38-й минуте.

Следующий матч «Леванте» проведет 27 августа дома с «Сельтой». «Бетис» 25 августа сыграет на выезде с «Алавесом».