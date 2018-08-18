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    «Леванте» разгромил «Бетис» в первом туре чемпионата Испании

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    «Леванте» одержал крупную победу над «Бетисом» в матче первого тура чемпионата Испании.

    Футболисты «Леванте»
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    Встреча, которая прошла в Севилье, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    Дубль в составе победителей оформил Луис Моралес, отличившийся на 54-й и 90+5-й минутах. Еще один точный удар на свой счет записал Рохера Марти, поразивший ворота соперника на 38-й минуте.

    Следующий матч «Леванте» проведет 27 августа дома с «Сельтой». «Бетис» 25 августа сыграет на выезде с «Алавесом».

    Чемпионат Испании. 1-й тур
    «Бетис» — «Леванте» — 0:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — 38 Марти, 0:2 — 54 Моралес, 0:3 — 90+5 Моралес«Бетис»: Лопес, Манди, Бартра, Феддаль, Вильям Карвалью (Инуи, 66), Герреро (Барраган, 74), Фирпо, Каналес, Гуардадо, Будебуз (Санабрия, 63), Морон«Леванте»: Оласабаль, Коке, Постиго, Родригес, Тоньо, Джейсон (Двамена, 90), Дукуре (Прцич, 68), Кампанья, Барди, Моралес, Марти (Луна, 74)Предупреждения: Луна (82), Моралес (90+3)
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