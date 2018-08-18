АПЛ. «Кардифф» и «Ньюкасл» сыграли вничью, «Челси» примет «Арсенал»

С 18 по 20 августа пройдут поединки второго тура АПЛ

«Кардифф Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:0

Во втором туре АПЛ «Кардифф» на своем поле принимал «Ньюкасл». Встреча, которая прошла в столице Уэльса, завершилась со счетом 0:0.

«Сороки» остались в меньшинстве на 66-й минуте матча, полузащитник гостей Айзак Хэйден грубо сыграл в отношении соперника и был наказан прямой красной карточкой.

На 96-й минуте гости имели реальный шанс вырвать победу, но хавбек «черно-белых» Кенеди не реализовал пенальти.

В следующем туре чемпионата Англии «Кардифф» отправится в гости к «Хаддерсфилд Таун» 25 августа. «Ньюкасл» на следующий день примет на своем стадионе лондонский «Челси».

АНГЛИЯ. Премьер-лига — 2018/2019. 2-й тур «Кардифф Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:0 Нереализованный пенальти: Кенеди (Ньюкасл Юнайтед), 90+6 (вратарь)«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Раллс, Камараса (Рид, 76), Артер, Хойлетт (Патерсон, 83), Зохоре, Дж.Мерфи (Мендес-Лейнг, 78)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Манкильо (Хэйден, 46), Дамметт, Ласкеллес, Диаме, Ритчи (Дж.Мерфи, 70), Шелви, Кенеди, Хоселу, Перес (Муто, 65)Предупреждения: Ритчи, 3. Манкильо, 30. Камараса, 62. Артер, 80Удаление: Хэйден (Ньюкасл Юнайтед), 66

«Эвертон» — «Саутгемптон»

18 августа, 17:00 мск

«Лестер» — «Вулверхэмптон»

18 августа, 17:00 мск

«Тоттенхэм» — «Фулхэм»

18 августа, 17:00 мск

«Вест Хэм» — «Борнмут»

18 августа, 17:00 мск

«Челси» — «Арсенал»

18 августа, 19:30 мск

«Бернли» — «Уотфорд»

19 августа, 15:30 мск

«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд»

19 августа, 15:30 мск

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

19 августа, 18:00 мск

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

20 августа, 22:00 мск