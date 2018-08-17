Чемпион Европы 2012 года может стать одноклубником Головина

Чемпион Европы 2012 года в составе сборной Испанииведет переговоры с «Бешикташем» о расторжении контракта, сообщает AS.

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Как стало известно изданию, 32-летний форвард планирует продолжить карьеру в «Монако».

Если переговоры со стамбульским клубом завершатся успешно, то уже в течение нескольких дней испанец прибудет в расположение «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.

Негредо перешел в «Бешикташ» в 2017 году. В составе стамбульского клуба он провел 44 игры и забил 15 мячей.

Ранее Негредо также выступал за испанские «Севилью», «Валенсию», «Альмерию», «Райо Вальекано», английские «Манчестер Сити» и «Мидлсбро». 0