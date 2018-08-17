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    Канчельскис считает, что у «Уфы» мало шансов пройти «Рейнджерс»

    Лига Европы Уфа Рейнджерс
    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы «Уфы» в квалификации Лиги Европы против шотландского «Рейнджерса».

    Андрей Канчельскис
    Андрей Канчельскис
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    «В последних играх у "Уфы" было плохое движение. В матче против люксембургского "Прогреса" они выглядели неважно. Против шотландцев так играть нельзя. Возможно, они устали, но тактической задумки в их игре я не увидел. Но в любом случае — результат есть, и это уже хорошо. Двигаемся вперед. Для "Уфы" это здорово — первый опыт еврокубков.

    Первый матч в Глазго — там на стадион придет 45 тысяч болельщиков. Даже когда они играли в четвертом дивизионе, там ходило по 30 тысяч, а на Лигу Европы соберутся полные трибуны. Болельщики там по-хорошему сумасшедшие. Пройти "Рейнджерс" будет очень сложно. Шансы 70 на 30 не в пользу "Уфы". Так получилось, что я играл за шотландский клуб, а потом тренировал "Уфу", провел там хорошее время. Буду переживать за обе команды и за красивый футбол», — цитирует Канчельскиса «Р-Спорт».

    «Уфа» встретится с «Рейнджерс» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Матчи пройдут 23 августа в Глазго и 30 августа в Уфе.

    Напомним, что поединки между «Уфа» и «Рейнджерсом» пройдут 23 августа в Глазго и 30 августа в Уфе. 0

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