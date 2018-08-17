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    «Анжи» и «Оренбург» назвали составы

    Анжи Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Стали известны стартовые составы «Анжи»и «Оренбурга» на матч 4-го тура РПЛ.

    Раздевалка «Анжи»
    Раздевалка «Анжи»
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    «Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Савичев, Гапон, Гиголаев, Кулик, Рабиу (капитан), Кацаев, Маркелов.

    Запасные: Сугробов, Калошин, Чайковский, Ондуа, Мохаммад, Агаларов, Ахъядов.

    «Оренбург»: Фролов, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Сутормин, Терехов, Чиркин, Афонин (капитан), Мишкич, Бреев, Козлов.

    Запасные: Руденко, Довбня, Попович, Чуканов, Андреев, Шахов, Кулишев, Маляров.

    Матч пройдет на стадионе «Анжи-Арена». Начало встречи — в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Алексей Еськов. 0

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