«Анжи» и «Оренбург» назвали составы

Раздевалка «Анжи»
ФК «Анжи»
«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Савичев, Гапон, Гиголаев, Кулик, Рабиу (капитан), Кацаев, Маркелов.
Запасные: Сугробов, Калошин, Чайковский, Ондуа, Мохаммад, Агаларов, Ахъядов.
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Сутормин, Терехов, Чиркин, Афонин (капитан), Мишкич, Бреев, Козлов.
Запасные: Руденко, Довбня, Попович, Чуканов, Андреев, Шахов, Кулишев, Маляров.
Матч пройдет на стадионе «Анжи-Арена». Начало встречи — в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Алексей Еськов. 0