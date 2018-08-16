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    «Прогресс» — «Уфа»: стали известны стартовые составы

    Лига Европы Уфа Футбол России
    Стали известны стартовые составы «Прогресса» и «Уфы» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    Иван Обляков
    Иван Обляков
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    Матч пройдет сегодня, 16 августа, на стадионе «Мунисипаль де Дифферддандж» в Люксембурге. Начало встречи — в 18:00. Главный арбитр матча — Мануэль Шюттенгрубер из Австрии.

    «Прогресс»: Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О.Тилл, Гоброн, Мартинш, Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.

    Запасные: Шинкель, Фогель, Рамдедович, Соареш, Кергер, Телес, Торреш

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Карп, Живоглядов, Пауревич, Недельчару, Игбун, Табидзе, Обляков.

    Запасные: Шелия, Сысуев, Ванек, Засеев, Тумасян, Сухов, Кротов

    Напомним, в первом матче «Уфа» одержала победу со счетом 2:1.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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