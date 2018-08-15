Владелец ПАОКапрокомментировал победу над «Спартаком» (3:2, 0:0) по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Иван Саввиди thessports.gr 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Мне не верится, что мы прошли "Спартак". Честно скажу, у меня не было уверенности, что мы пройдем дальше.

Все-таки нам противостоял "Спартак". И игра, как и соперник, были непредсказуемыми до последней секунды.

Доволен, потому что мы реально переиграли "Спартак". Отдельно хочу сказать, что "красно-белые", да и все мы, если честно, неправильно повели себя после первой встречи. Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника.

Но признаюсь — мне очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.

Болельщики пишут, что ПАОК поставил "автобус"? Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов "Спартак" и двигаемся дальше», — приводит слова Саввиди «Спорт-Экспресс». 0