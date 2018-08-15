ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — ПАОКНе уровень ЛЧ: ПАОК запустил обратный отсчет для Карреры
  • 09:03
    • «Зенит» отклонил предложение «Сампдории» по нападающему
  • 08:49
    • СМИ: Руководство «Спартака» пока не планирует увольнять Карреру
  • 08:36
    • Саввиди приятно «унизить "Спартак" на переполненном стадионе»
  • 08:09
    • Кузнецова проиграла Свитолиной в Цинциннати
  • 22:25
    • «Спартак» сыграл вничью с ПАОК и вылетел из Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Саввиди приятно «унизить "Спартак" на переполненном стадионе»

    ПАОК Спартак Футбол России Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Владелец ПАОКа Иван Саввиди прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2, 0:0) по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Иван Саввиди
    Иван Саввиди
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мне не верится, что мы прошли "Спартак". Честно скажу, у меня не было уверенности, что мы пройдем дальше.

    Все-таки нам противостоял "Спартак". И игра, как и соперник, были непредсказуемыми до последней секунды.

    Доволен, потому что мы реально переиграли "Спартак". Отдельно хочу сказать, что "красно-белые", да и все мы, если честно, неправильно повели себя после первой встречи. Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника.

    Но признаюсь — мне очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.

  • «Спартак» сыграл вничью с ПАОК и вылетел из Лиги чемпионов
  • Читайте по теме

    • Болельщики пишут, что ПАОК поставил "автобус"? Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов "Спартак" и двигаемся дальше», — приводит слова Саввиди «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • Прогноз
  • «Реал» — «Атлетико»
  • 1.81
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мадридская битва за Суперкубок
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Дзюба не поможет: почему «Зенит» выиграет, но не пройдет «Динамо»Три причины локального успеха и глобального провала «Зенита» Вчера в 15:000
  • 23:05
    • «Бенфика» прошла «Фенербахче» в отборе ЛЧ
  • 22:52
    • АЕК выбил «Селтик» из Лиги чемпионов
  • 22:01
    • «Рома» усилилась чемпионом мира-2018
    Артем Дзюба Футбол Дзюба снова спасает беззубый «Зенит»Реакция СМИ на вымученную победу питерцев в Казани Вчера в 02:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. ПАОК даст бой «Спартаку»
  • 3,64
    •
  • 09:19
    • Прядкину понравилась игра «Спартака» во втором тайме
  • 08:19
    • Федерер стартовал на турнире в Цинциннати с победы
  • 23:54
    • Луческу: «Спартак» постоянно выполнял неэффективные навесы и забросы
    Иван Ракитич Футбол Трансферный дайджест. 7-13 августаОтпустит ли «Барселона» Ивана Ракитича, убежит ли Тиаго Алькантара из «Баварии», продаст ли «Севилья» Стивена Нзонзи и другие трансферные новости последних дней Вчера в 01:540
  • 21:51
    • БАТЭ не справился с «Карабахом», но вышел в раунд плей-офф ЛЧ
  • 21:26
    • Киевское «Динамо» прошло «Славию» в Лиге чемпионов
  • 20:46
    • Месси приостановил выступления за сборную Аргентины
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие