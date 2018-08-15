Черышев: Физически готов хорошо, ЧМ-2018 придал мне уверенности

Полузащитник, перешедший вна правах аренды из, поделился эмоциями от возвращения в левантийский клуб.

«Для меня это огромная возможность. Я очень рад и благодарен за то, что пришёл в этот клуб, к тренеру, который мне доверяет. Постараюсь оправдать это доверие

Я смог поговорить с Марселино перед переходом, и вчера он поздравил меня, когда контракт был подписан. Я очень рад, потому что он — тренер, с которым у меня отличное взаимопонимание и при котором я добился лучших результатов.

Физически я чувствую себя очень хорошо. Чемпионат мира придал мне большую уверенность и силу, и я надеюсь, что "Валенсия" выиграет от этого.

Также надеюсь, что в предстоящем сезоне будет много позитива, а болельщики будут наслаждаться нашей игрой. Это самое главное — когда фанаты гордятся своими игроками, и это то, чего мы собираемся добиться», — цитирует россиянина пресс-служба «Валенсии».

Напомним, Черышев уже выступал за «Валенсию» в 2016 году на правах аренды из «Реала», воспитанником которого он является.

В системе «сливочных» Денис находился с 2002 по 2016 год. За это время он также успел поиграть на правах аренды за «Севилью» и «Вильярреал», к которому позже присоединился на постоянной основе. 0