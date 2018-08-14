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    Сёмин: Потерпите, поддержите «Локомотив» — и мы станем сильнее

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал болельщиков поддержать команду, которая неудачно начала новый сезон.

    Юрий Семин
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    В первой официальной игре сезона действующий чемпион проиграл ЦСКА (0:1 д.в.) в матче за Суперкубок России.

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    • В первых трех турах РПЛ «Локомотив» набрал всего 2 очка и не забил ни одного гола. «Железнодорожники» располагаются на 14-й позиции.

    «Дорогие болельщики "Локомотива"! В сложных ситуациях для нашей команды я всегда обращаюсь к вам, потому что мы играем для вас, и ваша поддержка для меня очень многое значит.

    Сегодня просим терпения. Почти все тренировочные сборы мы провели без большой группы игроков сборных, выступавших на чемпионате мира. У нас таких футболистов было больше, чем в любом другом клубе премьер-лиги.

    Не было на сборах и наших новичков, которым требуется время для адаптации. Лишь теперь мы собрались все вместе.

    Подождите, потерпите и поддержите команду — и нашими с вами общими усилиями "Локомотив", станет еще сильнее, чем был в прошлом сезоне!», — написал Семин в своем инстаграме.

    В 4-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 19 августа. Начало игры — 16.30 по московском времени. 0

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