Сёмин: Потерпите, поддержите «Локомотив» — и мы станем сильнее

Главный тренер «Локомотива»призвал болельщиков поддержать команду, которая неудачно начала новый сезон.

В первой официальной игре сезона действующий чемпион проиграл ЦСКА (0:1 д.в.) в матче за Суперкубок России.

В первых трех турах РПЛ «Локомотив» набрал всего 2 очка и не забил ни одного гола. «Железнодорожники» располагаются на 14-й позиции.

«Дорогие болельщики "Локомотива"! В сложных ситуациях для нашей команды я всегда обращаюсь к вам, потому что мы играем для вас, и ваша поддержка для меня очень многое значит.

Сегодня просим терпения. Почти все тренировочные сборы мы провели без большой группы игроков сборных, выступавших на чемпионате мира. У нас таких футболистов было больше, чем в любом другом клубе премьер-лиги.

Не было на сборах и наших новичков, которым требуется время для адаптации. Лишь теперь мы собрались все вместе.

Подождите, потерпите и поддержите команду — и нашими с вами общими усилиями "Локомотив", станет еще сильнее, чем был в прошлом сезоне!», — написал Семин в своем инстаграме.

В 4-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 19 августа. Начало игры — 16.30 по московском времени. 0