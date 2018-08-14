Адриано извинился перед игроками «Спартака» за удаление в матче с ПАОКом

Нападающий московского «Спартака»принёс извинения за удаление в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческимом (0:0).

Напомним, бразильский футболист получил прямую красную карточку на 33-й минуте встречи за удар соперника локтем в живот.

«Хочу извиниться перед каждым за удаление и за то, что оставил команду в беде в такой важной игре! Надеюсь, мои товарищи по команде смогут простить меня», — написал Андриано в «Инстаграме».

Напомним, что в первом матче «Спартак» уступил в Греции со счетом 2:3, хотя вел по ходу матча со счетом 2:0.

По сумме двух матче «Спартак» покинул розыгрыш Лиги чемпионов и продолжит еврокубковую борьбу в групповом этапе Лиги Европы.

На жеребьевке 31 августа спартаковцы попадут в третью или четвертую корзину. «Спартак» может попасть в одну группу с «Челси», «Арсеналом», «Лацио» или «Миланом». 0