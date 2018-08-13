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    Классон: Уход Смолова — большая потеря для «Краснодара»

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    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал победу над «Уфой» в матче 3-го тура чемпионата России (1:0)

    Виктор Классон
    Виктор Классон
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    Игрок «быков» подчеркнул, что уход в «Локомотив» форварда Федора Смолова — большая потеря для клуба.

    «Мы знали, что "Уфа" обладает сильной обороной, но это не помешало провести хорошую игру. Нами создано много моментов и создали их столько, сколько было нужно для победы.

    Уход Смолова — это большая потеря,но мы должны более сплоченными, чтобы побеждать уже без него. И сегодня мы вместес партнерами хорошо сыграли, надеюсь, что это так и продолжится.

    Я считаю, что мы действовали неплохо, учитывая тот факт, что провели три гостевых матча, в которых набрали шесть очков. Это хороший результат. Дальше нас ждет матч против "Спартака", который мы постараемся выиграть.

    Сегодня мы играли лучше, чем в предыдущих играх. Мы больше контролируем мяч, улучшили командные взаимодействия», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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