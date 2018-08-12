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    «Витесс» Слуцкого стартовал с крупной победы в чемпионате Голландии

    УЕФА
    «Витесс», возглавляемый Леонидом Слуцким, разгромил дома «Гронинген» со счетом 5:1 в стартовом туре чемпионата Голландии.

    Брайан Линссен
    Брайан Линссен
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    У победителей отметились Брайан Линссен, Матуш Беро, Рой Беренс, Джек Кларк-Салтер и Тим Матавж. У проигравших гол на счету Рицу Доана.

    В параллельном матче «Фейеноорд» уступил на выезде «Де Графсхапу» со счётом 0:2. Гости заканчивали матч вдевятером после удаления двух футболистов — красные карточки получили Эрик Фернандо Боттежин и Жан-Поль Бутьюс.

    Чемпионат Голландии. 1-й тур
    «Витесс» — «Гронинген» — 5:1 (2:1)
    Голы: Линссен, 22 (1:0). Доан, 38 (1:1). Беро, 44 (2:1). Беренс, 62 (3:1). Кларк-Солтер, 66 (4:1). Беренс, 71 (5:1)«Витесс»: Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Фор, Сереро, Беро, Беренс (Брюнс, 82), Матавж (Дарфалу, 75), Линссен (ван Берген, 77)«Гронинген»: Падт, Зефейк, Мемишевич, Те Вирик, Вармердам, Хрустич, Дрост (Антуна, 57), ван де Лои, Доан, Махи, ван Верт (Мендес Морейра, 72)Предупреждения: Хрустич, 32. Те Вирик, 90+2
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