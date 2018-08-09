«Урал» взял в аренду форварда «Зенита»

Андрей Панюков
ФК «Урал»
23-летний форвард будет выступать за клуб из Екатеринбурга до конца сезона-2018/19. В новой команде Панюков получил 20-й номер.
«Футбольный клуб "Урал" приветствует Андрея Панюкова в Екатеринбурге! Желаем результативной игры и ярких матчей в составе нашей команды!» — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в 26 матчах в составе «Зенита-2» в чемпионате ФНЛ, забив 15 мячей. Также на его счету 2 матча в основном составе питерцев, в которых он не отметился результативными действиями. 0