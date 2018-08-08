Рэзван Луческу: Это была фантастическая игра

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу дал свой комментарий после волевой победы над «Спартаком» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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«Это была фантастическая, очень необычная игра, которая прошла на высоком уровне. В первые 15 минут соперник был очень спокоен, и это помогло им. В течение этого периода у нас не было высокого уровня самообладания, поэтому мы не показали свою игру.

После забитых мячей мы начали играть в свою игру. Мы стали играть ближе к сопернику, быстрее водили мяч по полю, контролировали игру», — передает слова Луческу Sport24.ru.

Напомним, ПАОК уступал 0:2, однако сумел переломить ход встречи. 0