Каррера: При счете 2:0 потеряли себя на поле

Главный тренерпрокомментировал поражение отв первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

«При счете 2:0 показалось, что все слишком легко. Мы потеряли себя на поле, плохо держали мяч и поддались игре соперника. Не получилось сделать то, что задумано. И в любом матче, когда не удается контролировать мяч, соперник в итоге наказывает. Во втором тайме мы сыграли более организованно, провели несколько контратак, но у нас не получилось сравнять счет», — цитирует Карреру «Чемпионат».

«ПАОК просто был сильнее и вынудил "Спартак" ошибаться? Мы видели тот ПАОК, с которым были знакомы. Они качественно играли в центре поля. Большая заслуга хозяев в этом результате, но и наши ошибки сыграли роль», — также отметил итальянский тренер.

«Что касается того, тяжело ли далось решение поставить в состав юных Ломовицкого и Максименко, то нет. У меня не было сомнений по поводу этих ребят. Они давно с командой, так что проблем нет», — добавил Каррера.

Напомним, «Спартак» уступил на выезде со счетом 2:3. 0