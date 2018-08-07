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    Вилков рассудит «Рубин» и «Зенит»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи третьегого тура Чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Вилков рассудит «Рубин» и «Зенит»
    Вилков рассудит «Рубин» и «Зенит»
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    Одну из центральных игр между «Рубином» и «Зенитом» обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Его ассистентами будут Николай Богач (Люберцы) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным судьей назначен Владимир Москалев (Воронеж). Матч пройдет 13 августа в Казани.

    На остальных матчах тура будут работать:

    10 августа (пятница)

    «Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — Николай Волошин (Смоленск);

    11 августа (суббота)

    «Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — Роман Галимов (Улан-Удэ);

    «Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — Кирилл Левников (Санкт-Петербург);

    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Крылья Советов» (Самара) — Сергей Карасев (Москва);

    12 августа (воскресенье)

    «Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Оренбург» — «Локомотив» (Москва) — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) 0

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