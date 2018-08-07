Вилков рассудит «Рубин» и «Зенит»

Одну из центральных игр между «Рубином» и «Зенитом» обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Его ассистентами будут Николай Богач (Люберцы) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным судьей назначен Владимир Москалев (Воронеж). Матч пройдет 13 августа в Казани.
На остальных матчах тура будут работать:
10 августа (пятница)
«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — Николай Волошин (Смоленск);
11 августа (суббота)
«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — Роман Галимов (Улан-Удэ);
«Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — Кирилл Левников (Санкт-Петербург);
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Крылья Советов» (Самара) — Сергей Карасев (Москва);
12 августа (воскресенье)
«Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Оренбург» — «Локомотив» (Москва) — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) 0