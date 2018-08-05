Бывший игрок сборной Голландии продолжить карьеру в «Эсбьерге»

Рафаэл ван дер Варт
twitter.com/rafvdvaart
Соглашение с 35-летним голландцем рассчитано на один сезон. Игрок выбрал себе 10-й номер.
«Рад сообщить, что стал футболистом "Эсбьерга". С нетерпением жду начала новой главы в карьере. Спасибо за поддержку», — написал футболист на своей странице в Twitter.
В прошедшем сезоне ван дер Варт играл в «Мидтьюлленне», в котором отыграл восемь поединков, забив три гола и отдав три результативные передачи.
Ранее голландский футболист выступал за такие команды, как «Аякс», «Гамбург», мадридский «Реал», «Тоттенхэм» и «Бетис». Ван дер Варт является серебряным призером чемпионата мира–2010, который прошел в ЮАР. 0