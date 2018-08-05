Бывший игрок сборной Голландии продолжить карьеру в «Эсбьерге»

Бывший полузащитник сборнойподписал контракт с, сообщает официальный сайт датского клуба.

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Соглашение с 35-летним голландцем рассчитано на один сезон. Игрок выбрал себе 10-й номер.

«Рад сообщить, что стал футболистом "Эсбьерга". С нетерпением жду начала новой главы в карьере. Спасибо за поддержку», — написал футболист на своей странице в Twitter.

В прошедшем сезоне ван дер Варт играл в «Мидтьюлленне», в котором отыграл восемь поединков, забив три гола и отдав три результативные передачи.

Ранее голландский футболист выступал за такие команды, как «Аякс», «Гамбург», мадридский «Реал», «Тоттенхэм» и «Бетис». Ван дер Варт является серебряным призером чемпионата мира–2010, который прошел в ЮАР. 0