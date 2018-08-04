ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лампард начинает с волевой победы в «Дерби»Лампард ворвался в мир тренеров
  • 20:53
    • Московское дерби завершилось вничью
  • 21:17
    • «Зенит» объявил о переходе Джорджевича в «Арсенал»
  • 21:07
    • Колесников выиграл золото ЧЕ с мировым рекордом
  • 19:53
    • «Тамбов» обыграл «Армавир» и вышел на второе место в турнирной таблице
  • 19:08
    • Российские синхронистки выиграли произвольную программу на ЧЕ
    Все новости спорта

    Дзюба не праздновал бы гол в ворота «Арсенала»

    Зенит Арсенал Тула РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча со своей бывшей командой — тульским «Арсеналом» (1:0).

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Тяжелая получилась победа. Мы доминировали всю игру и заслуженно победили. Парни — бойцы. Все знают, в чемпионате России не бывает просто ни с кем. Было тяжело взламывать такую насыщенную и грамотную оборону "Арсенала".

    Ребята упрямые, я прекрасно их знаю. Мы все понимали, что получится такой матч. Рад, что победили. Счет, мне кажется, не отражает ход матча, мы могли забить и побольше, так что будем работать над реализацией.

  • «Зенит» минимально обыграл тульский «Арсенал»
  • Читайте по теме

    • Можно сказать, что я немного чиркнул по мячу? Чтобы Шатову было плохо, а то он так радуется! Я чиркнул — это мой гол!

    Если бы забил, то не праздновал бы — это принципиальная позиция. Я очень благодарен Туле. Если бы не "Арсенал", то я бы не попал на чемпионат мира», — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Победа без класса. Семаку еще нужно отладить механизм «Зенита»
  • 30/07/2018 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Ювентус»
  • 2,06
  • Завтра в 01:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадуют ли «Реал» и «Ювентус» голами в США?
  • «Реал» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2,06
    •
  • «Россонери» должны забить первыми
  • «Милан» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2,00
    •
  • Команды откроют счет забитым мячам
  • «Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2,37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хосеп Гвардиола Футбол Топ-3 ставок на Суперкубок Англии по футболуГолы в экспрессе, точность и футбол «за гранью» 09:300
  • 17:22
    • ПСЖ в шестой раз подряд стал обладателем Суперкубка Франции
  • 17:01
    • «Вильярреал» хочет продать Черышева
  • 15:54
    • «Краснодар» добился волевой победы над «Уралом»
    Пеп Гвардиола и Маурицио Сарри Футбол В ожидании битвы Гвардиолы и СарриУже в воскресенье между собой сыграют команды тренеров, которые очень напоминают друг друга 14:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. ПСЖ против «Монако», несложная задача «Зенита»
  • 4,53
    •
  • 21:26
    • «Фейеноорд» завоевал Суперкубок Нидерландов
  • 20:32
    • Дзюба не праздновал бы гол в ворота «Арсенала»
  • 20:16
    • Пити выиграл 100-метровку брассом на ЧЕ с мировым рекордом, Чупков стал третьим
    Винсент Янссен Футбол Изгои АПЛ. 10 дорогих и невостребованных футболистовОт защитника за 42 миллиона фунтов до форварда сборной Шотландии, не забившего в Премьер-лиге ни одного гола 00:510
  • 15:45
    • Эрнандес: Меня прекрасно приняли в ЦСКА
  • 17:21
    • «Томь» одержала четвертую победу кряду в новом сезоне ФНЛ
  • 15:30
    • Дзюба сыграет с первых минут в матче «Зенит» — «Арсенал»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие