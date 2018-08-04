Дзюба не праздновал бы гол в ворота «Арсенала»

Нападающий «Зенита»поделился эмоциями после матча со своей бывшей командой — тульским «Арсеналом» (1:0).

«Тяжелая получилась победа. Мы доминировали всю игру и заслуженно победили. Парни — бойцы. Все знают, в чемпионате России не бывает просто ни с кем. Было тяжело взламывать такую насыщенную и грамотную оборону "Арсенала".

Ребята упрямые, я прекрасно их знаю. Мы все понимали, что получится такой матч. Рад, что победили. Счет, мне кажется, не отражает ход матча, мы могли забить и побольше, так что будем работать над реализацией.

Можно сказать, что я немного чиркнул по мячу? Чтобы Шатову было плохо, а то он так радуется! Я чиркнул — это мой гол!

Если бы забил, то не праздновал бы — это принципиальная позиция. Я очень благодарен Туле. Если бы не "Арсенал", то я бы не попал на чемпионат мира», — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита». 0