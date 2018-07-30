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    «Локомотив» разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства

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    В матче первого тура молодежного первенства России «Локомотив» в гостях разгромил «Уфу» со счетом 4:1 (1:0).

    Тимур Сулейманов
    Тимур Сулейманов
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    В составе победителей хет-трик оформил 18-летний форвард Тимур Сулейманов, еще один мяч провел Геворк Саркисян. У проигравших отличился Лев Сафронов.

    Напомним, Основные команды проведут встречу 1-го тура Российской премьер-лиги сегодня, 30 июля, начало — 18.00 по московскому времени.

    Молодежное первенство — 2018/2019. 1-й тур
    «Уфа — мол.» (Уфа) — «Локомотив М — мол.» (Москва) — 1:4 (0:1)
    Голы: Сулейманов, 27 (0:1). Сафронов, 56 (1:1). Сулейманов, 58 (1:2). Саркисян, 63 (1:3). Сулейманов, 83 (1:4)«Уфа» (мол): Чернов, Сафронов, Андреев, Гурков, Выдрин, Решетников, Бажанов, Белоусов, Гаврилов, Извеков, Жугин«Локомотив» (мол): Ботнарь (Кузнецов, 85), Фурцев (Основ, 65), Магкеев, Гюрджан, Щишенко (Шарков, 71), Игнатенко (Ломакин, 74), Черный, Черняков (Саркисян, 50), Цаллагов (Логинов, 62), Куль (Петров, 35), Сулейманов
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