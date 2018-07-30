«Локомотив» разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства

В матче первого тура молодежного первенства Россиив гостях разгромилсо счетом 4:1 (1:0).

В составе победителей хет-трик оформил 18-летний форвард Тимур Сулейманов, еще один мяч провел Геворк Саркисян. У проигравших отличился Лев Сафронов.

Напомним, Основные команды проведут встречу 1-го тура Российской премьер-лиги сегодня, 30 июля, начало — 18.00 по московскому времени.