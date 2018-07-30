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    «Уфа» — «Локомотив»: Фарфан и Эдер — в основе москвичей

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    Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Локомотива» на матч первого тура российской Премьер-лиги.

    Джефферсон Фарфан
    Джефферсон Фарфан
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    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков, Салатин, Игбун, Фатаи.

    Запасные: Шелия, Чернов, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Табидзе, Засеев, Безденежных, Ванек, Карп.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Чорлука, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.

    Запасные: Коченков, Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Миронов, Куликов, Тугарев.

    Поединок пройдет сегодня, 30 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 18:00 мск. 0

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