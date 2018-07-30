«Уфа» — «Локомотив»: Фарфан и Эдер — в основе москвичей

Джефферсон Фарфан
ФК «Локомотив»
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков, Салатин, Игбун, Фатаи.
Запасные: Шелия, Чернов, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Табидзе, Засеев, Безденежных, Ванек, Карп.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Чорлука, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.
Запасные: Коченков, Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Миронов, Куликов, Тугарев.
Поединок пройдет сегодня, 30 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 18:00 мск. 0