«Спортинг» отзовет жалобу в ФИФА по трансферу Мартинша

«Спортинг» готов отозвать жалобу в ФИФА по ситуации с переходом в мадридский «Атлетико» полузащитника, если получит компенсацию от испанского клуба, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на A Bola.

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«Спортинг» обратился в ФИФА в связи с расторжением португальским вингером контракта в одностороннем порядке.

«Атлетико» хотел достичь договоренности по переходу игрока, хотя он стал свободным агентом, и передал дело в ФИФА, чтобы прояснить ситуацию, однако лиссабонский клуб ответил отказом.

Португальская сторона подала жалобу, однако готова отказаться от требований, если «Атлетико» улучшит предложение до 40 миллионов евро, утверждается в материале.

«Атлетико» объявил о переходе Мартинша 25 июля, соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на пять лет.

Ранее «Спортинг» отправил подобный иск в ФИФА и в отношении голкипера Руя Патрисиу, который также в одностороннем порядке разорвал контракт с клубом, а затем перешел в статусе свободного агента в «Вулверхэмптон».

Оба футболиста приняли решение расстаться с клубом в одностороннем порядке после инцидента с болельщиками. В конце минувшего сезона фанаты ворвались на базу команды и избили нескольких игроков. 0